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Представительница оппозиции по итогам выборов возглавит южную итальянскую область Калабрия

Согласно первым результатам подсчета голосов, Джоли Сантелли набирает более 50%

РИМ, 27 января. /ТАСС/. Джоли Сантелли, баллотировавшаяся в губернаторы итальянской южной области Калабрия от блока оппозиционных партий, побеждает на состоявшихся там в воскресенье региональных выборах. Согласно первым результатам частичного подсчета голосов, она набирает более 50% с большим отрывом от соперников, передает в понедельник агентство АNSA.

Кандидатуру Сантелли поддерживала правоцентристская коалиция в составе находящихся в оппозиции партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". 51-летняя политик с 2001 года избиралась в парламент от "Вперед, Италия" и входила в правительства, в том числе лидера партии Сильвио Берлускони. Она уже получила публичные поздравления от коллег. В частности, поздравил ее вице-председатель "Вперед, Италия", бывший глава Европарламента Антонио Таяни "Поздравления Сантелли! Это победа "Вперед, Италия" и для Калабрии, и для всей страны", - написал он на своей странице в Twitter.

Прокомментировал результат Сантелли и сам Берлускони. Как сообщает агентство АNSA, он призвал к проведению новых общенациональных выборов. Берлускони и его партия всегда пользовалась поддержкой на юге Италии. Однако в последние годы с общим снижением рейтинга "Вперед, Италия" ее стало вытеснять "Движение "5 звезд", обещавшее проведение социально справедливой политики. После пребывания у власти на протяжении полутора лет "пятизвездные" разочаровали своих избирателей.

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Италия
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