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Депутат Рады Мережко избран вице-президентом ПАСЕ

Александр Мережко является главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции президентской партии "Слуга народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник партия сообщила в своем Telegram-канале.

"Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказано в сообщении.

Александр Мережко с 17 января является главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Украина
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