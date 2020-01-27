Депутат Рады Мережко избран вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции президентской партии "Слуга народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник партия сообщила в своем Telegram-канале.
"Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказано в сообщении.
Александр Мережко с 17 января является главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.