Роухани заявил, что Тегеран готов к развитию отношений с Москвой

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова к дальнейшему развитию отношений с Россией. Об этом он сказал во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в понедельник в Тегеране.

"Для Ирана и России стабильность в регионе имеет особое значение, поэтому мы готовы к дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами", - приводит его словам пресс-служба президента Ирана. Президент добавил, что "сегодня торговые отношения Тегерана со странами региона выходят на новый уровень и у страны складывается хорошее взаимодействие с российским правительством на этом направлении". По его словам, "недавние совместные учения Ирана, России и Китая в Оманском заливе говорят о том, что страны настроены установить более тесные отношения друг с другом".

В понедельник парламентская делегация из России во главе с Володиным прибыла в иранскую столицу.

27 декабря 2019 года начались совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе. Маневры продлились четыре дня.