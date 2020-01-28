Трамп и Нетаньяху обсудили "сделку века"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Сегодня [в понедельник] президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры провели продуктивную встречу, обсудив план по ближневосточному урегулированию президента, а также важнейшие двусторонние и региональные вопросы", - отмечается в документе.

В другом заявлении Дир сообщил о встрече Трампа с политическим противником Нетаньяху, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Они также "провели продуктивную встречу, на которой обсуждался план по ближневосточному урегулированию президента и важные вопросы, касающиеся Соединенных Штатов и Израиля".

Ранее американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Новость обновлена (01:12 мск) - приводится заявление Белого дома о встрече Трампа с лидером оппозиции Израиля