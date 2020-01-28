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Палестино-израильский конфликт

Арабские активисты в США считают, что "сделка века" Трампа нарушает международное право

Они полагают, что американский лидер хочет "отвлечь внимание общественности" от судебного процесса в Сенате в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. План американской администрации по урегулированию палестино-израильского конфликта, который еще называют "сделкой века", нарушает нормы международного права и является позором для США. Такое мнение содержится в опубликованном в понедельник совместном заявлении арабских и палестинских правозащитных организаций, расположенных в США.

"Обнародование так называемой сделки века является еще одним позорным актом администрации [президента США Дональда] Трампа. Предполагается, что "мирное соглашение" повлечет за собой прекращение конфликта, что отвечает взаимной выгоде обеих сторон и может быть достигнуто только на равных условиях. Эта так называемая сделка - не что иное, как попытка президента Трампа навязать палестинцам экстремистскую израильскую повестку без учета их [палестинских] самых элементарных прав и желаний", - говорится в документе. По мнению активистов, политика американского правительства по отношению к палестинцам "не основана на каких-либо моральных или правовых принципах", проводится "в ущерб миру, стабильности и национальным интересам США".

"Так называемая сделка администрации Трампа - это нарушение международного права, попытка узаконить незаконные израильские поселения перед лицом осуждения всего мира", - считают правозащитники. Они полагают, что американский лидер хочет "отвлечь внимание общественности" от судебного процесса в Сенате в рамках процедуры импичмента.

"Не может быть справедливого и прочного мирного соглашения без обеспечения свободы палестинского народа. С этой целью мы призываем американцев отказаться от "фарса века" администрации Трампа, а также призываем возложить всю полноту ответственности на Израиль", - говорится в заявлении. Активисты предлагают США поставлять Израилю военную помощь только в том случае, если он "прекратит оккупацию". По их мнению, это приведет к тому, что "израильтяне и палестинцы смогут жить вместе в мире и безопасности".

На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права. В понедельник американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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