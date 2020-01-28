Кандидат в президенты Боливии от партии Моралеса вернется в страну 28 января

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Претендент на высший государственный пост от партии "Движение к социализму", экс-министр экономики страны Луис Арсе, покинувший страну после отставки экс-президента Эво Моралеса, вернется в республику во вторник.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Сегодня мы встретились для координации [кампании], а возвращение запланировано на завтра. Завтра я буду в Боливии", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в столице Аргентины, где получил убежище Моралес.

Арсе покинул Боливию в начале декабря с разрешения временного правительства Боливии и при содействии посольства Мексики в Ла-Пасе. В середине января он прибыл в Буэнос-Айрес для обсуждения предвыборной кампании "Движения к социализму". В воскресенье прокуратура Боливии подтвердила, что в отношении Арсе нет действующего ордера на арест.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новое голосование назначено на 3 мая.