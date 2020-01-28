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Пентагон намерен провести четыре испытания прототипов гиперзвукого оружия в 2020 году

США планируют осуществить пуски с суши, моря и воздуха

ТАСС, 28 января. Пентагон, реализуя программу разработки гиперзвукового оружия, планирует в 2020 году осуществить четыре летных испытания прототипов, способных достигать скорости в пять раз выше скорости звука. Об этом во вторник заявил помощник главы управления военного ведомства, занимающегося созданием гиперзвукового оружия, Майк Уайт в интервью агентству Bloomberg.

"До конца года мы проведем как минимум четыре испытания различных прототипов, - отметил он. - Мы планируем осуществить пуски с суши, моря и воздуха". Уайт подчеркнул, что разработкой этих видов оружия занимаются по заказу Минобороны компании Lockheed Martin и Raytheon.

На прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, указал, что, согласно оборонному бюджету США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года), военное ведомство "практически вдвое - почти на $5 млрд - увеличило инвестиции в разработку гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет".

Пентагон ранее неоднократно признавал, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Так, Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего".

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря заявил, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

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