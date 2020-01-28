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В суд Иерусалима поданы обвинительные заключения по делам против Нетаньяху

Он стал первым действующим премьер-министром Израиля, против которого выдвинуты обвинения в суде, отмечает газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поданы во вторник в Окружной суд Иерусалима. Об этом сообщила канцелярия генерального прокурора Авихая Мандельблита.

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"Некоторое время назад были поданы обвинительные заключения (по делам Нетаньяху - прим. ТАСС), как того требует закон", - говорится в сообщении. Газета The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху таким образом стал первым действующим премьер-министром страны, против которого выдвинуты обвинения в суде.

Государственное радио Израиля Kan указывает, что обвинения против премьера были переданы в Окружной суд Иерусалима после того, как Нетаньяху ранее во вторник отозвал поданную в Кнессет (парламент страны) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования. По информации радиостанции, рассмотрение дел по существу может начаться уже после запланированных на 2 марта в стране повторных парламентских выборов.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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