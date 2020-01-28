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Кризис в Сирии

Анкара пригрозила Дамаску ответом в случае угрозы ее наблюдательным пунктам в Сирии

В Минобороны Турции отметили, что режим президента Сирии Башара Асада "продолжает совершать атаки в Идлибе, убивая невинных гражданских лиц, а также заставляя сотни тысяч людей покидать свои дома и мигрировать в зимних условиях"

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Турция намерена дать отпор войскам Сирии в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Несмотря на объявленное 12 января 2020 года прекращение огня, режим [президента Сирии Башара Асада] продолжает совершать атаки в Идлибе, убивая невинных гражданских лиц, а также заставляя сотни тысяч людей покидать свои дома и мигрировать в зимних условиях, что создает серьезную гуманитарную проблему. Любые попытки поставить под угрозу безопасность наших наблюдательных пунктов и контрольно-пропускных пунктов, которые работают в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане и Сочи, получат самый жесткий ответ в рамках самообороны", - говорится в коммюнике военного ведомства.

Ранее телеканал Al Mayadeen проинформировал, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Мааррет-эн-Нуумане на юго-востоке провинции Идлиб. 23 декабря был блокирован турецкий пост на юге этой же провинции, расположенный в Сармане.

Командование ВС Сирии начало наступление в Идлибе 19 декабря прошлого года. Войскам удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке этой провинции и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии. 

Теги
СирияТурцияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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