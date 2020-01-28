Reuters: США разочарованы решением Лондона допустить Huawei к созданию британской сети 5G

ТАСС, 28 января. США разочарованы принятым во вторник решением Великобритании позволить китайской корпорации Huawei участвовать в процессе запуска сети пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом во вторник со ссылкой на источник из администрации Белого дома сообщило агентство Reuters.

"Нет никакого безопасного варианта того, чтобы высокорисковый поставщик контролировал какую-либо часть сети 5G. Мы надеемся на сотрудничество с Великобританией, чтобы исключить из сети 5G компоненты от непроверенного поставщика", - передает слова источника агентство.

Во вторник британский кабинет министров постановил, что Huawei, хотя и является "очень рискованным поставщиком", тем не менее, может быть привлечен к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, но с рядом ограничений.

Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры", ее оборудование не сможет быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании не может превышать 35%.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.