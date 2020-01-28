Guardian: Великобритания и ЕС начнут торговые переговоры 3 марта

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз начнут переговоры о будущих торговых отношениях 3 марта. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.

По информации издания, перед группами переговорщиков, которые продолжат возглавлять Ричард Фрост с британской стороны и Мишель Барнье со стороны Евросоюза, стоит непростая задача завершить дискуссии к 31 декабря текущего года. Именно тогда прекратит действовать так называемый переходный период после выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 января.

В Брюсселе считают, что завершить согласование всех сложных торговых вопросов всего за 10 месяцев - слишком амбициозная задача, но британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона не намерено продлевать срок переходного периода.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.