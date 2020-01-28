СМИ: сирийские войска приближаются к городу Саракиб в провинции Идлиб

ТАСС, 28 января. Бойцы сирийской армии после освобождения города Мааррет-эн-Нууман продолжают наступление в провинции Идлиб и приближаются к Саракибу, который расположен на шоссе Латакия - Алеппо. Об этом сообщил во вторник новостной портал Al Masdar.

По его информации, передовые части 25-й дивизии специального назначения находятся в 13 км от Саракиба и соседней с ним Эрихи. Оба этих населенных пункта прикрывают проход к административному центру Идлиб и контролируются террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Правительственные войска покинули их в 2015 году под ударами превосходящих сил противника.

В случае освобождения Саракиба и Эрихи сирийская армия выйдет к шоссе Латакия - Алеппо и сумеет перекрыть линии снабжения бандформирований, которые удерживают в своих руках западные и южные окрестности Алеппо.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" и союзные с ними оппозиционные группировки из "Фронта национального освобождения" (ФНО) покинули во вторник Мааррет-эн-Нууман после начавшегося штурма города. Сирийские военнослужащие проводят там сейчас зачистку жилых кварталов, саперы разминируют улицы и дома.

Как и соседний город Хан-Шейхун, который был занят сирийской армией в августе прошлого года, Мааррет-эн-Нууман стоит на шоссе Алеппо - Дамаск. Командование ВС Сирии одновременно с наступлением на юге Идлиба проводит сейчас операцию по уничтожению форпостов противника в окрестностях Алеппо. В случае ее успеха наступающие с южного и северного направления группировки правительственных войск должны соединиться, что позволит вернуть под контроль стратегическую автостраду юг - север.