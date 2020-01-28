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Депутат парламента Эстонии считает, что не получил доступ к гостайне из-за поездок в РФ

Мартин Репинский добавил, что его целью всегда было способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами стран

ТАЛЛИН, 28 января. /ТАСС/. Депутат Рийгикогу (парламент Эстонии) от Центристской партии Мартин Репинский заявил, что не получил доступ к государственной тайне из-за частых поездок в Россию, вследствие чего вынужден перейти из парламентской комиссии по государственной обороне в конституционную комиссию. Об этом он написал во вторник в своем Facebook.

"Помогаю обмену контактами между Эстонией и Россией в различных сферах, - отметил он. - Я никогда не скрывал этого, но если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества".

Репинский добавил, что его целью "всегда было способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами наших стран", способствуя "привлечению инвестиций из России и расширению эстонского бизнеса на территории восточных соседей".

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