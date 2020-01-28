Нетаньяху намерен выдвинуть на утверждение кабмина суверенитет над долиной Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен вынести на утверждение израильского кабмина вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан уже 2 февраля. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, отмечая, что премьер обнародовал свои планы на брифинге для журналистов в Вашингтоне во вторник.

Кроме этого, Нетаньяху сообщил, что в качестве будущей столицы палестинского государства в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа предлагается пригород Иерусалима Абу-Дис, указывает радиостанция.

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