{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британский авианосец Queen Elizabeth заступит на боевое дежурство в 2021 году

Корабль будет сопровождаться эскадрильей F-35B Корпуса морской пехоты США

ТАСС, 28 января. Новейший авианосец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании впервые заступит на боевое дежурство в 2021 году на Дальнем Востоке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВМС.

"Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth и его палубное авиакрыло истребителей F-35B Lightning II впервые заступит на боевое дежурство в 2021 году на Дальнем Востоке", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что корабль также будет сопровождаться эскадрильей F-35B Корпуса морской пехоты США.

Как отметили в ВМС, летчики авиакрыла F-35B во вторник совершили полеты с палубы авианосца в территориальных водах Великобритании впервые за десять лет. "В настоящее время Queen Elizabeth находится в Северном море и на его борту проходят совместные учебные полеты летчики ВМС и Военно-воздушных сил страны", - добавили в пресс-службе.

Авианосец Queen Elizabeth является головным авианосцем одноименного проекта. Корабль был введен в состав ВМС Великобритании в декабре 2017 года. В декабре 2019 года ВМС получили второй корабль проекта Prince of Wales.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
СМИ: саудовский король заверил Аббаса в неизменности позиции по палестинскому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС