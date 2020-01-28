Британский авианосец Queen Elizabeth заступит на боевое дежурство в 2021 году

ТАСС, 28 января. Новейший авианосец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании впервые заступит на боевое дежурство в 2021 году на Дальнем Востоке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВМС.

"Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth и его палубное авиакрыло истребителей F-35B Lightning II впервые заступит на боевое дежурство в 2021 году на Дальнем Востоке", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что корабль также будет сопровождаться эскадрильей F-35B Корпуса морской пехоты США.

Как отметили в ВМС, летчики авиакрыла F-35B во вторник совершили полеты с палубы авианосца в территориальных водах Великобритании впервые за десять лет. "В настоящее время Queen Elizabeth находится в Северном море и на его борту проходят совместные учебные полеты летчики ВМС и Военно-воздушных сил страны", - добавили в пресс-службе.

Авианосец Queen Elizabeth является головным авианосцем одноименного проекта. Корабль был введен в состав ВМС Великобритании в декабре 2017 года. В декабре 2019 года ВМС получили второй корабль проекта Prince of Wales.