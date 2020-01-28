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Посольство США в Израиле запретило дипломатам посещать Старый город Иерусалима

В посольстве уточнили, что граждане Соединенных Штатов должны избегать мест скопления людей и большого присутствия израильской полиции или военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Посольство США в Израиле запретило во вторник сотрудникам дипмиссии и членам их семей посещать Старый город Иерусалима и части Западного берега реки Иордан до дальнейшего распоряжения после публикации мирного плана американского президента Дональда Трампа.

"В связи с большим количеством призывов к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа государственным служащим США и членам их семей не разрешается до дальнейшего распоряжения осуществлять личные поездки в Старый город Иерусалима, включая Дамасские ворота, Львиные ворота и Ворота цепи, а также Храмовую гору, а также Западный берег, включая Вифлеем, Иерихон, Кумран, Вади-Кельт, но не только, а также части побережья Мертвого моря, относящиеся к Западному берегу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

"Граждане Соединенных Штатов (в Израиле - прим. ТАСС) должны избегать мест скопления людей и большого присутствия (израильской - прим. ТАСС) полиции и/или военных. Мы рекомендуем гражданам США принимать во внимание эти ограничения, а также дополнительные указания, содержащиеся в рекомендациях Госдепартамента по Израилю, Западному берегу и Газе, при принятии решений относительно поездок в эти районы", - добавили в посольстве США в еврейском государстве.

Теги
СШАИзраиль
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