Зариф: предложенная Вашингтоном "сделка века" - это "кошмар для мира и региона"

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая "сделка века") является кошмаром для мира и региона. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Это кошар для мира и региона", - написал он на своей странице в Twitter. Министр также назвал план Вашингтона "несбыточной мечтой обанкротившегося застройщика". Он выразил надежду, что инициатива США "станет тревожным звонком для всех мусульман, чтобы объединиться".

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать часть Восточного Иерусалима (по сути, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США сделку и назвал ее заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

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