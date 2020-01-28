Возле генконсульства США в Стамбуле проходит митинг против "сделки века" Трампа

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Митинг в поддержку Государства Палестины и против предложенного президентом США Дональдом Трампом плана мирного палестино-израильского урегулирования проходит во вторник в Стамбуле. Кадры с акции приводит в прямом эфире агентство Anadolu.

Несколько десятков демонстрантов собрались возле генконсульства США в стамбульском районе Сарыйер. В руках митингующие держат флаги Палестины и транспаранты, призывающие мусульман выступить в защиту Палестины.

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.