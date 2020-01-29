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СМИ: бразильский производитель оружия откроет производство в Индии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Бразильский производитель стрелкового оружия Taurus ("Таурус") наладит выпуск своей продукции в Индии совместно с местной металлургической группой Jindal Steel ("Джиндал стил"). Об этом сообщила во вторник газета "Валор экономику".

Для этого компании создадут совместное предприятие (СП), доля индийцев в котором составит 51%, а бразильцев - 49%. Jindal Steel, ранее не занимавшаяся оружейным бизнесом, на начальном этапе вложит 20 млн долларов в создание производства по технологиям Taurus, которые будут переданы индийской промышленной группе.

Как ожидается, первая сборная линия заработает уже во втором полугодии 2020 года и будет выпускать пистолеты и револьверы. Впоследствии предполагается наладить выпуск оружия для нужд военного ведомства. По оценкам президента Taurus Салезиу Нюса, в ближайшие пять лет спрос военного ведомства азиатской республики составит 500 млн стволов, сообщает издание.

Газета также напоминает, что со следующего года в Индии должно начаться производство патронов военного назначения в рамках сотрудничества бразильской государственной оборонной компании CBC ("Компания бразилейра ди картушус") и местной SSS Springs.

Доход Taurus в 2019 году составил 1 млрд реалов (порядка 250 млн долларов). При этом 80% продаж пришлось на зарубежные страны. В конце прошлого года Taurus также открыл фабрику в США.

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