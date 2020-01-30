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Палестино-израильский конфликт
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Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля не в результате ракетного обстрела

Предупреждающие о возможном запуске снарядов сирены прозвучали в районе кибуца Яд-Мордехай

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Срабатывание сирен воздушной тревоги в четверг в районе израильского поселения Яд-Мордехай у границы с сектором Газа произошло не из-за ракетного обстрела с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После предыдущего сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что это не стало результатом ракетного обстрела", - говорится в заявлении военных. Ранее в армейской пресс-службе сообщили, что предупреждающие о возможном запуске снарядов сирены ПВО прозвучали в районе кибуца Яд-Мордехай, расположенном в непосредственной близости от сектора.

В ночь на 30 января ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС южной части сектора Газа в ответ на осуществленный в среду вечером палестинскими радикалами запуск ракеты по израильской территории. Этот обмен ударами стал первым с момента обнародования 28 января президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильского конфликта. В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы запустили ракету по Израилю 26 января.

Армейская пресс-служба в среду сообщила, что Израиль решил направить дополнительные боевые подразделения в различные районы Западного берега реки Иордан и к границе с сектором Газа для обеспечения безопасности. 28 января в преддверии публикации плана Трампа военные также сообщили, что перебрасывают дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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