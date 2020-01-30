{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом

По данным издания Military Times, в случае какого-либо размещения системы в Ираке, ЗРС будут переброшены из Саудовской Аравии, где они были развернуты во второй половине 2019 года

ТАСС, 30 января. Вооруженным силам США не хватает зенитных ракетных систем MIM-104 Patriot для свободного развертывания за рубежом в достаточном количестве. Об этом в четверг сообщило американское оборонное издание, газета Military Times.

Издание называет недостаточный резерв ЗРС Patriot, которые могут быть развернуты на зарубежных базах США в любой момент, главной "тактической" причиной отсутствия этих систем в Ираке в период проведения Ираном ракетных атак на американские базы в этой стране.

"Количество американских ЗРС Patriot, доступных для развертывания в любой отдельно взятый момент времени, весьма ограничено. Предполагается, что в случае какого-либо размещения системы в Ираке, ЗРС будут переброшены из Саудовской Аравии, где они были развернуты во второй половине 2019 года", - сообщает газета. В качестве политической причины отсутствия Patriot в Ираке издание называет необходимость получения согласия этой страны на развертывание данной техники.

"Эти системы [MIM-104] предназначены именно для уничтожения ракет, [подобных иранским]. Не могу с точностью и уверенностью сказать, был бы [перехват] совершен в тех условиях, однако система [Patriot] предназначена для выполнения именно этих задач", - цитирует газета слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, смогли ли бы системы Patriot перехватить иранские баллистические ракеты в ходе январских ударов по американским базам.

По мнению Милли, развертывание систем Patriot в Ираке необходимо.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СМИ: хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения
Было похищено почти 27 тыс. файлов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС