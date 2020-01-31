WP: Белый дом намерен сохранить объем помощи Украине в 2021 году на нынешнем уровне

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления Белого дома, говорившего на условиях анонимности.

В двух последних бюджетных заявках администрация президента США Дональда Трампа предлагала сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до $20 млн, однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине $115 млн в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования. Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство первоначально тоже хотело сократить расходы на Украину по этой линии до $20 млн, однако позднее отказалось от этой идеи.

Теперь власти США намерены сразу запросить $115 млн на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и $250 млн по линии Пентагона. Газета отмечает, что такой шаг может объясняться тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Об импичменте

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Две статьи обвинения были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.