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CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

Ранее сообщалось о 50 военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, составило не 50, а 64 человека. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По их данным, увеличение числа пострадавших американских военных происходит по мере продолжения медицинского обследования личного состава из почти 250 человек. 39 пострадавшим военным разрешили снова приступить к исполнению служебных обязанностей, поясняют источники телекомпании.

Официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл в распространенном во вторник заявлении информировал о 50 военнослужащих, у которых диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. На прошлой неделе другой официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности у 34 военнослужащих были диагностированы травмы головного мозга. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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