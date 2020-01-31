МИД Венесуэлы счел абсурдным обоснование отказа Колумбии от восстановления дипотношений

КАРАКАС, 31 января. /ТАСС/. Отказ президента Колумбии Иван Дуке от предложенного властями Венесуэлы восстановления отношений "из-за насилия со стороны диктатуры" руководство Боливарианской Республики считает "абсурдными оправданиями". Соответствующее заявление в Twitter в четверг разместил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Господин Дуке, не придумывайте абсурдных оправданий. В Венесуэле нормально функционируют 70 дипломатических миссий, 22 генеральных консульства и 78 почетных консульств. Подойдите к вопросу со всей серьезностью и как государственный деятель", - написал дипломат.

Президент Колумбии Иван Дуке в четверг отказался от озвученного ранее предложения своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро восстановить двусторонние отношения между странами на консульском уровне, охарактеризовав это как "шизофрению" со стороны Каракаса. Колумбийский президент добавил, что восстановление консульских отношений между странами маловероятно "из-за насилия со стороны диктатуры". Разрыв дипломатических отношений между странами произошел в феврале прошлого года по инициативе Мадуро после того, как венесуэльская оппозиция попыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.