СМИ: хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Японский гигант в сфере информационных технологий и производства электроники, компания NEC подверглась многочисленным хакерским атакам, в результате которых было похищено почти 27 тыс. файлов, включая документы, связанные с контрактами Минобороны страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за последние несколько лет неизвестные злоумышленники похитили с серверов NEC 27 445 файлов.

Ранее в январе стало известно, что массированной хакерской атаке подвергся один из крупнейших японских производителей электрического и электротехнического оборудования, компания Mitsubishi Electric. Злоумышленники получили доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании, в результате атаки могли быть похищены закрытые сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли.

Японская сторона полагает, что к подобным кибернетическим атакам могут быть причастны китайские хакерские группировки, такие как Tick и BlackTech.