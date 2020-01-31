Пять стран присоединились к механизму ЕС по принятию санкций против Турции

ТАСС, 31 января. По меньшей мере пять стран присоединились к механизму для принятия санкций против Турции за нелегальные геологоразведочные работы на шельфе Кипра в эксклюзивной экономической зоне Республики Кипр. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Совета ЕС.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, член Европейской экономической зоны, присоединились к этому решению", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что теперь упомянутые страны должны будут согласовывать свою политику с данным решением.

Механизм, утвержденный Евросоюзом в ноябре прошлого года, позволяет ввести санкции в отношении физических лиц и компаний, ответственных за ведение буровой деятельности, связанной с геологоразведкой углеродных ресурсов, которая не разрешена Кипром, в его территориальных водах, эксклюзивной экономической зоне или на континентальном шельфе. Кроме того, под санкциями могут оказаться физические лица и компании, оказывающие финансовую поддержку этой деятельности Турции.

Первый предупредительный блок санкций в отношении Анкары ЕС ввел 15 июля, сократив финансовую поддержку и приостановив переговоры по соглашению о воздушных перевозках.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.