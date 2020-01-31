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НАТО обсудит в феврале "реконфигурацию" миссии в Афганистане

Министерская встреча пройдет в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Представители стран НАТО обсудят на министерской встрече в феврале возможность "реконфигурации" миссии в Афганистане. Об этом заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции в Пентагоне с главой оборонного ведомства Марком Эспером.

"Что касается Афганистана, то мы обсудили это с министром Эспером, у Италии есть значительный контингент, размещенный там, особенно в западной части страны, в Герате. Мы обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможное сокращение числа американских войск в Афганистане повлияет на положение итальянского контингента.

"Мы с министром Эспером согласились, что любая оценка должна проводиться совместно, особенно в том, что касается реконфигурации миссии", - добавил Гуэрини.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено РФ), целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих. Однако затем президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились.

17 января официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что США и "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения.

Теги
АфганистанСШАИталияЭспер, Марк
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