Глава Минобороны Италии утверждает, что Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини полагает, что Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии. С таким утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером. При этом министр подчеркнул, что итальянская сторона выступает за политическое решение конфликта.

"Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии. Мы должны вместе найти политическое решение, - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара. - Это должно вести к коллективной ответственности всех игроков. США могут предпринять все возможные усилия для политического решения". По словам министра, необходимо вести работу по реализации итогов международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

"Мы обеспокоены присутствием внешних игроков, из-за чего конфликт усиливается. Одного военного решения быть не может, необходимо усилить [поиск] политического решения", - сказал Гуэрини.

Как заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ливийского конфликта и призывает их к отказу от силовых методов. По его словам, у России не было и нет скрытой повестки в конфликте.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

19 января в Берлине прошла конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.