Politico: процедура импичмента Трампа в Сенате может завершиться 5 февраля

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Процедура в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа может завершиться в среду, 5 февраля. Об этом сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на сенаторов-республиканцев и их помощников.

Несмотря на то, что у республиканцев, согласно этим данным, достаточно голосов для того, чтобы предотвратить вызов дополнительных свидетелей на процесс, выбранные Палатой представителей Конгресса обвинители хотят получить больше времени для финальных аргументов сторон. С этим согласны и представители Белого дома, выступающие в роли защиты.

Кроме того, график может измениться в связи с проведением первых в нынешнем избирательном цикле собраний партийных активистов - кокусов - в штате Айова в понедельник, а также обращения "О положении страны", с которым Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей во вторник.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о начале процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Две статьи обвинения - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса - были утверждены демократами 18 декабря.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий крайне маловероятна, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.