Глава МИД Швеции обсудит в Москве с Лавровым ситуацию в Сирии и развитие сотрудничества

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Одним из главных вопросов для министра иностранных дел Швеции Анн Линде на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве во вторник 4 февраля станет ситуация в Сирии. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС в пятницу в преддверии своего визита в Россию.

"Для меня на переговорах с Сергеем Лавровым очень важным будет обсуждение ситуации в Сирии: как влияет то, что происходит в Идлибе, на гражданское население, которому приходится туго. Это гуманитарная катастрофа. И большие державы должны помогать специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену найти решение конфликта. Создан Конституционный комитет, который призван обеспечить принятие нового основного закона для всех частей страны, чтобы люди жили в мире, но я думаю, что этого невозможно достичь без поддержки международного сообщества, особенно больших игроков в этом конфликте", - отметила министр.

Свой двухдневный визит 4-5 февраля она рассматривает как продолжение диалога между президентом России Владимиром Путиным и премьером Швеции Стефаном Лёвеном в рамках их встречи в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге. "У Лёвена и Путина состоялся длительный и хороший разговор на Арктическом форуме в Петербурге в прошлом году, где был поднят ряд важных вопросов. Мы рассматриваем этот мой визит в Москву как продолжение. Существуют планы других министерских встреч весной", - пояснила Линде.

Другие вопросы

Это уже не первые переговоры шведского министра с российским коллегой. "У нас уже были двусторонние встречи, в последний раз - в Братиславе на министерской встрече стран ОБСЕ в декабре, где состоялись очень интересные и конструктивные переговоры. Мне кажется, очень важно иметь хорошие отношения с моим российским коллегой. Это важно и для безопасности Швеции, чтобы у министров иностранных дел Швеции и России были хорошие отношения", - подчеркивает Линде.

По ее словам, в Москве также будут обсуждаться вопросы, представляющие общий двусторонний интерес - Арктика, климат, торговля, международные конфликты в Йемене, Ливии, регионе Персидского залива и другие, а также права человека и ситуация на Украине.

"Мы видим, что в Йемене существует усталость от войны, поэтому считаем, что международное сообщество должно поддержать мирный процесс. Йеменские консультации в Стокгольме в декабре 2018 года привели к некоторому положительному развитию по ряду направлений. И мне кажется очень важным, чтобы большие державы здесь активно и конструктивно искали решения: военный конфликт продолжается восемь лет, и военного решения нет", - говорит Линде.

В России глава шведского МИД также встретится со специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, с представителями неправительственных организаций, со студентами, изучающими шведский язык. В посольстве Швеции пройдет семинар с ее участием, где будут обсуждаться вопросы равноправия и феминистской международной политики. К этому семинару, по словам Линде, выразили интерес ряд депутатов Думы. Шведская министр почтит память Бориса Немцова, которого она называет своим другом.

Возможности для расширения сотрудничества

Ранее глава шведского МИД говорила о готовности ее страны сотрудничать с Россией в региональных организациях - Арктическом совете, Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, Совете государств Балтийского моря и других. Она также полагает, что России и Швеции следует расширить связи в области экологии. "Мы рассматриваем возможности сотрудничества. Например, в области экологии - там есть пространство для его расширения", - отмечает она.

В течение последнего времени из Швеции не раз звучали обвинения в адрес России в "нарушении границ" на воде и по воздуху, а военные королевства искали в своих территориальных водах российскую подлодку, которая в итоге оказалась неисправным метеобуем. В сложившихся условиях было бы необходимо укреплять меры доверия.

"Многие меры по укреплению доверия осуществляются в рамках ОБСЕ, где Швеция скоро будет председателем. Например, когда мы проводим крупные военные учения, то приглашаем наблюдателей из России", - поясняет Линде.

"В отношении планов председательства в ОБСЕ, то самое главное для Швеции - обеспечение европейской безопасности. И над этим мы будем много работать на посту председателя организации", - продолжает она.

Не первый раз в России

Анн Линде уже много раз бывала в России. У нее даже есть планы приехать сюда неофициально с семьей.

"Мне очень нравится Россия. Я впервые была в СССР в 1984 году - в Азербайджане, Баку, и также в Москве. Мне кажется, что русские люди очень сердечны, с ним интересно разговаривать, а иногда они непростые соперники в дискуссиях. И потом, как мне кажется, в России очень хорошая еда. Красная икра, например", - рассказывает она.

"И такое разнообразие! Я была во многих регионах - Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве. Замечательная страна! Мы - я и моя семья - планируем совершить туристическую поездку в Россию", - продолжает министр.

Она напоминает о данных недавнего опроса, который показал, что 75% россиян положительно воспринимают Швецию. "Это очень позитивно!" - считает Линде.

Торговые отношения

Линде добавила, что Швеция, являясь одним из наиболее последовательных сторонников антироссийских санкций, одновременно стремится к хорошим торговым отношениям с Россией и видит в них большой потенциал.

"Санкции ЕС были введены, так как мы считаем, что Россия нарушила международное право в Крыму и на востоке Украины. Мы считаем, что санкции должны сохраняться, пока ситуация не изменится. Но это не противоречит тому, что мы хотим хороших торговых отношений с Россией. Эти санкции - не полный бойкот, мы хотим сохранить их именно из-за ситуации на Украине", - сказала министр.

"В торговле между Россией и Швецией существует больший потенциал, чем мы используем", - продолжила она.

Линде надеется, что новым сопредседателем Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству с российской стороны вновь станет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "У нас есть Российско-шведский наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству, а после отставки предыдущего правительства [РФ] предыдущая глава комиссии с российской стороны - министр здравоохранения [Вероника Скворцова] - ушла с поста председателя. Я надеюсь, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров снова вернется на это место, это было бы хорошо! У нас было очень хорошее сотрудничество, которое я очень ценила: это человек, который действительно продвигает торговлю и инновации", - считает она.

"Важно, чтобы в комитете был ряд рабочих групп для решения разных проблем - авиасообщения, банков, экологии, социальных вопросов. И важно, чтобы они выходили с конкретными предложениями. Чтобы все это не оставалось на бумаге, а решались конкретные проблемы, которые испытывают компании в Швеции и России", - продолжает Линде.

Банки Швеции в последнее время все чаще блокируют платежи из России, опасаясь попасть под подозрение в отмывании денег на фоне недавних скандалов, где несколько скандинавских банков обвинялись в махинациях, связанных с РФ. Платежи тормозятся, несмотря на наличие подтверждающих сделку документов, и от этого в основном страдают средние и малые предприятия. Однако, по словам главы шведского МИД, правительство королевства никак не может повлиять на финансовые институты. "Шведские банки - это частные институты: пока они следуют международным законам и правилам, они сами решают, а правительство здесь ничего сделать не может", - пояснила она.