Глава МИД Швеции: планов новых переговоров между КНДР и США в ближайшем будущем нет

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется, что делегации США и КНДР скоро вновь смогут вернуться в королевство для проведения переговоров, но пока конкретных планов по этому вопросу нет. Об этом она сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС.

"На сегодняшний день никаких новостей, - сказала она. - Мы пытаемся обеспечить условия, чтобы у США и Кореи было желание вести переговоры. Мы их не можем принудить, они должны захотеть сами. И сейчас это желание достаточно невелико, особенно со стороны КНДР". "Никаких немедленных планов о переговорах в календаре нет. Но мы не говорим, что их и не будет", - сообщила Линде.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР состоялась 4 октября прошлого года на острове Лидингё в Стокгольме. 5 октября проходили рабочие переговоры, которые были прерваны. Как сообщала газета Dagens Nyheter со ссылкой на представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля, северокорейская сторона была разочарована США, которые ничего не готовы предложить Пхеньяну. Как говорилось в заявлении МИД КНДР, переданном позднее по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока в Вашингтоне не предпримут "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики".

Как сообщил в конце октября прошлого года спецпредставитель шведского правительства Кент Хэштедт, который ведет диалог с Вашингтоном и Пхеньяном, он уже тогда был готов выслать приглашения США и КНДР на новые переговоры.