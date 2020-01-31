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Reuters: хуситы заявили, что выпустили 26 ракет по саудовской территории за семь дней

По данным агентства, обстрелам подверглись аэропорты городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушаит, а также два объекта на юге Саудовской Аравии

ТАСС, 31 января. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что осуществили несколько ракетных обстрелов саудовских объектов в течение прошедших семи дней. Всего по территории Саудовской Аравии было выпущено 26 ракет, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя хуситов.

По его информации, с 25 по 30 января обстрелам подверглись аэропорты городов Джизан, Абха, Наджран и Хамис-Мушаит, а также два объекта на юге Саудовской Аравии, принадлежащих нефтяной компании Saudi Aramco, и "две важные цели в глубине страны". Хуситы утверждают, что обстрелы последовали в ответ на авиаудары ВВС стран коалиции под руководством Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

Теги
БахрейнСуданИорданияКувейтПакистанКатарОАЭЙеменЕгипетСаудовская АравияМарокко
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