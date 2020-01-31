В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США вводят ограничения на поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи в связи с ситуацией с обеспечением безопасности в этих странах. Об этом сообщил в пятницу представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

"Президент США [Дональд Трамп] сегодня [в пятницу] подписывает указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи <...> Это связано с тем, как в этих странах занимаются вопросами обеспечения безопасности", - отметил он.

Представитель администрации добавил, что граждане Киргизии, Нигерии, Эритреи и Мьянмы не смогут подавать заявления на получение визы для иммиграции в США. Гражданам Танзании и Судана будет запрещено участвовать в визовой лотерее.

"Это решение было направлено на ужесточение мер безопасности в отношении тех стран, которые не соблюдают принятые в США минимальные стандарты безопасности, либо же не сотрудничают с нами в целях предотвращения незаконной иммиграции", - пояснил представитель исполнительной власти Соединенных Штатов.

В распространенном в пятницу заявлении исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф заявил, что Вашингтон пытается новыми ограничениями побудить страны к более тесному сотрудничеству с США в плане обеспечения безопасности. "Эти страны по большей части хотят быть полезными, хотят поступать правильно, - отметил он. - Но по самым разным причинам они не соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем".

Таким образом, американский лидер на определенных условиях включил вышеперечисленные шесть стран в уже имевшийся ранее список государств, в отношении граждан которых действуют ограничения на поездки в Соединенные Штаты. В 2017 году он воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения этого решения.