Reuters: экс-мэр Нью-Йорка Блумберг может впервые принять участие в теледебатах демократов

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США. В результате этих изменений в дебатах впервые может принять участие экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

По его данным, отменено правило, согласно которому к теледебатам допускались лишь те претенденты, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек. После отмены этого правила, по прогнозам Reuters, в дебатах впервые сможет принять участие миллиардер Блумберг, который финансировал свою кампанию из собственных средств и поэтому не соответствовал установленным НКДП критериям.

Ранее НКДП принял еще одно дополнение к правилам проведения теледебатов: в них сможет участвовать любой претендент, сумевший по итогам предстоящих 3 февраля первых в нынешнем избирательном цикле кокусов (собрания партийных активистов) в штате Айова заручиться поддержкой хотя бы одного делегата на национальный партийный съезд, где будет названо имя соперника нынешнего президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии пройдут 7 февраля в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир), 19 февраля - в Лас-Вегасе (штат Невада) и 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Национальный съезд Демократической партии состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения официальным кандидатом от партии претенденту необходимо заручиться в первом туре голосами как минимум 1990 делегатов из 3979, избранных на собраниях партийных активистов и на первичных выборах.