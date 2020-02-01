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NORAD: два российских Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады

В сообщении NORAD говорится, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), размещенном в пятницу на его странице в Twitter.

"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - уточняется в сообщении.

Глава NORAD, американский генерал Терренс О'Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады "продолжением наращивания агрессивных действий" со стороны "противников", но заверил в полной боеготовности аэрокосмической обороны Северной Америки.

Теги
КанадаСШАРоссия
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