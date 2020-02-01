Помпео: Трамп и Зеленский встретятся, когда наступит подходящий момент

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся, когда наступит подходящее время. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил журналистам телеканала ABC в интервью, стенограмму которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Комментируя слова Зеленского, который выразил готовность ехать в Вашингтон "хоть завтра", но только ради конкретных договоренностей, Помпео отметил: "Когда будет подходящее время, мы найдем возможность для того, чтобы он и президент встретились, они оба занятые люди". "Уверен, что они снова где-то встретятся, - добавил Помпео. - Мы найдем подходящее время, чтобы он [Зеленский] снова приехал в Вашингтон или президент приехал сюда [в Киев]".