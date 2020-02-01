CNN: США нанесли удар по главарю группировки "Аль-Каида" в Йемене

ТАСС, 1 февраля. ВС США нанесли удар по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) в Йемене. Целью удара был один из ее главарей Касим аль-Райми, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

В Минобороны США телекомпании не смогли подтвердить информацию о том, что аль-Райми в результате этого удара был уничтожен. По данным CNN, США проводят проверку информации о возможной ликвидации главаря АКАП.

Ранее Госдепартамент в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") объявил награду в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение боевика.