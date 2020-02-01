Из здания Совета ЕС убрали флаг Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Из здания Совета Евросоюза, в котором проходят встречи стран - членов сообщества на уровне глав государств и правительств, убрали флаг Великобритании. Видеозапись, на которой запечатлено, как убирают флаг, размещена в пятницу вечером в Twitter Совета.

"Флаг Великобритании убран из здания Совета ЕС, так как страна покидает Евросоюз в полночь", - говорится в подписи к видеозаписи, на которой сотрудники евроинститута снимают британский флаг, оставляя там 27 остальных.