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Помпео заявил, что обсудил с Зеленским помощь со стороны США, санкции и Китай

Американский госсекретарь не говорил с украинским лидером о бывшем вице-президенте США Джо Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы, касающиеся американских санкций, помощи Киеву со стороны Вашингтона, реформ в стране, а также вызовов, связанных с Китаем. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил журналистам телеканала ABC в интервью, стенограмму которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

По словам Помпео, он говорил с Зеленским на встрече в Киеве о тех шагах, которые США могут предпринять для оказания содействия Украине. "Некоторые из них - это санкции, некоторые - это предоставляемая нами помощь", - сказал госсекретарь США. Он не пояснил, о каких именно санкциях идет речь.

"Предстоит много работы. Есть американские компании, которые хотели бы прийти сюда [на Украину] и инвестировать, - сообщил Помпео. - Мы должны быть уверены в том, что у них есть такая возможность. По-прежнему есть вызов, который касается того, что сюда придет Китай и будет делать то, что не является полезным для украинцев. Мы говорили об этих вещах, которые являются по-настоящему важными для американцев и народа Украины".

Помпео отметил, что говорил с Зеленским также "об обязательствах, которые тот взял на себя в ходе предвыборной кампании". Помпео напомнил, что украинский лидер "намеревался развивать экономику", "реформировать правительство", а также "собирался приложить усилия для достижения мира и урегулирования на юго-востоке". "Он активно работает над этим. Мы обсуждали все эти темы", - отметил Помпео.

Госсекретарь США отметил, что не говорил с Зеленским о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и энергетической компании Burisma, в руководство которой входил сын последнего.

Теги
УкраинаСШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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