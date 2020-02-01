От заката до рассвета: Великобритания вышла-таки из ЕС

Наконец, это случилось. Напряженная политическая драма под названием Brexit с элементами триллера, абсурда, комедии и бесконечных повторов завершена. В пятницу ровно в 23:00 по лондонскому времени (02:00 мск субботы) Европейский союз официально разомкнул дружеские объятия, отпустив Великобританию в свободное плавание.

Сам процесс "развода" тянулся с референдума 2016 года и настолько успел набить оскомину всем участникам процесса, что британское правительство первым делом попыталось забыть само слово Brexit. Местные СМИ еще в прошлом месяце сообщили, что отныне официальным лицам не рекомендуется употреблять этот неологизм, прочно вошедший во все словари английского языка. Не удивительно, что в ночь на субботу прекратило свое существование министерство по вопросам Brexit.

Примечательны и бравые заявления, которые звучат по обе стороны Ла-Манша. Происходящее назвали рассветом: в Брюсселе - для Европы, ну а в Лондоне, соответственно, - для Великобритании. Получается, что последние 47 лет, пока Соединенное Королевство входило в Евросоюз, над всей континентальной Европой и над британскими островами царила беспросветная полярная ночь?

Но оставим в стороне яркие эпитеты, придуманные спичрайтерами. И даже не будем обращать внимание на то, что, по сути, ничего во взаимоотношениях британцев и европейцев еще не поменялось, ведь ближайшие 11 месяцев стороны будут пытаться согласовать условия дальнейшего сосуществования, а значит, жизнь для них будет продолжаться так, как будто никакого Brexit не было вовсе.

Намного интереснее, о чем именно теперь договорятся переговорщики от Великобритании и Евросоюза. От этого будет зависеть многое: и как будут развиваться отношения Лондона и Брюсселя, и удастся ли премьер-министру Борису Джонсону объединить страну, и даже то, как будет голосовать Совет Безопасности ООН. Простыми эти переговоры не будут. Как ни крути, а с сегодняшнего дня Великобритания перешла в разряд "третьих сторон", поэтому особенных поблажек ей ждать не стоит.

Объединить страну

В своей речи в честь Brexit, произнесенной ровно за час до часа икс, Джонсон сделал акцент на необходимости преодоления острых разногласий, которые вызвал референдум о выходе из ЕС и последовавшие за этим три с половиной года ожесточенных дискуссий.

"Наша роль как правительства, моя работа заключаются в том, чтобы объединить нашу страну и повести нас вперед", - сказал он, представив Великобританию как государство, которое теперь получит возможность самостоятельно распоряжаться своими границами, своей внешней политикой, защищать права человека в мире.

Проблема для премьера заключается в том, что не все упомянутые темы столь сильно интересуют британцев, как собственные доходы. А Brexit может сильно ударить по карману, если договориться с Брюсселем не получится. Взять, к примеру, британский автопром, обеспечивающий работой десятки тысяч человек, основным рынком сбыта для которого является ЕС. Многие компании уже пересмотрели свои производственные планы, другие предупредили, что частично уйдут из Великобритании, если сделки не будет.

Так, японский производитель автомобилей Nissan ранее предупредил, что при таком развитии ситуации откажется от выпуска Qashqai на заводе в Сандерленде. На этот кроссовер приходятся две трети из 440 тыс. производимых автомобилей на предприятии в Сандерленде, самом большом автомобильном заводе в Великобритании. Половина продукции с этого предприятия экспортируется в страны Евросоюза.

Последствия такого шага очевидны - увольнения, социальная напряженность и критика правящей Консервативной партии и лично Джонсона, который выступал одним из главных сторонников Brexit. Какое уж тут объединение страны.

Тяжелые переговоры

Вот и получается, что внутренние планы Джонсона попадают в прямую зависимость от его успехов на внешнем фоне, а именно от предстоящих сложнейших переговоров, призванных определить всю конфигурацию экономических взаимоотношений с 1 января 2021 года. Удастся ли сохранить нормы свободной торговли, смогут ли стороны удержаться от протекционизма в отношении своих производителей, будут ли равные условия для взаимных инвестиций, сохранят ли граждане стран ЕС и Великобритании возможность работать на территории друг друга, и если да, то как они должны платить налоги и в каком объеме смогут претендовать на социальные выплаты - все эти вопросы требуют решения.

И, конечно, никуда не делся вопрос о том, как сделать Великобританию экономически независимой, но при этом не создавать жесткой границы, которая рассечет остров Ирландия пополам, отделив Республику Ирландия от входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландии.

Еврокомиссия уже объявила, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отчитается 3 февраля о начале подготовки переговоров с Лондоном о будущих отношениях. Эти переговоры будут касаться распределения доходов и расходов, а потому они обещают быть более сложными, чем продолжавшиеся более двух лет переговоры по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Рассвет для Европы?

Накануне прощания с Великобританией позицию ЕС по Brexit детально изложили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли. С утра их совместную статью под заголовком "Новый рассвет Европы" опубликовали ведущие СМИ Евросоюза. Показательно, что в британских СМИ эта статья целиком не напечатана. Лишь несколько газет использовали отдельные выдержки из нее для собственных материалов о Brexit, отметив, что манифест лидеров ЕС был опубликован в "континентальной прессе". Таким образом, британская пресса подчеркнула, что раздел медийного пространства уже произошел.

"Завтрашний день отметит новый рассвет Европы. Последние несколько лет сплотили нас вместе - наши народы, институты и простых людей. Они напомнили нам, что Европейский союз - это более чем единый рынок или экономическая структура, что он представляет собой ценности, которые мы все разделяем и защищаем", - подчеркивается в статье.

Лидеры ЕС не стали подробно раскрывать, что они подразумевают под "последними годами". Однако ответ известен всем специалистам по европейской политике: процесс Brexit оказался настолько тяжелым и затянутым, а переговоры о выходе настолько сложными, что это дело стоило карьеры двум британским премьерам - Дэвиду Кэмерону и Терезе Мэй. Более того, Брюссель вчистую выиграл первый раунд переговоров, фактически заставив Лондон принять европейские условия выхода, включая обязательство платить взносы (порядка £11 млрд в год) в бюджет ЕС до конца 2020 года, когда страна уже формально будет находиться вне Евросоюза и не будет иметь никаких возможностей влиять на решения внутри ЕС.

Этот процесс оказался настолько показательным, что большинство политических сил различных стран Европы, которые ранее выступали за выход из Евросоюза вслед за Великобританией, на время отказались от этих лозунгов. Тактика "бей своих, чтобы чужие боялись" принесла плоды.

Кроме того, в статье не упоминается тот факт, что именно Великобритания на протяжении всего членства в ЕС всегда была в оппозиции к наиболее амбициозным интеграционным проектам Евросоюза, включая создание единой европейской валюты, полноценной европейской оборонной политики, усиление политических полномочий Брюсселя в ущерб национальным правительствам.

ВТО и СБ ООН

Брюсселю и Лондону предстоит решать проблемы не только между собой, но и на международных площадках. Так, в ВТО предстоит болезненный пересчет торговых квот со всеми остальными странами мира, причем как для Великобритании, так и для ЕС, поскольку с появлением британских квот, квоты для ЕС должны пропорционально уменьшиться.

Изменится расклад сил и в Совете Безопасности ООН. Во-первых, только Франция останется от ЕС в числе могущественной пятерки постоянных членов, обладающих правом вето. В кулуарах европейские дипломаты уже жалуются, что Великобритания все чаще поддерживает позицию США. Это проявилось и в недавнем голосовании по европейской резолюции о продлении гуманитарной помощи Сирии, когда США и Великобритания воздержались, а Франция высказалась за.

В недалеком будущем ситуация может стать еще более драматичной для Евросоюза. Дело в том, что из 10 непостоянных членов, которые меняются каждые два года, два места закреплено за странами Западной Европы и одно - Восточной Европы. Но это вовсе не означает, что они принадлежат странам ЕС. На 2021-2022 гг. на членство в СБ от Восточной Европы претендует не входящая в Евросоюз Албания. От Западной Европы два места будут разыграны между тремя странами - Канадой (относится к региону по процедурным соображениям), Ирландией и Норвегией. Таким образом, если на голосовании в Генассамблее победят Канада и Норвегия, Франция и вовсе останется в СБ ООН в гордом европейском одиночестве.

В итоге получается, что сам факт Brexit не гарантирует решения всех проблем Великобритании. По какому пути пойдет дальше королевство, станет известно лишь ближе к концу года. Так что рассвет хоть и наступил, но ясной погоды британцам никто не обещал.

Илья Дмитрячев, Денис Дубровин