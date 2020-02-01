Боевики обстреляли мечеть в одном из районов Алеппо

АЛЕППО, 1 февраля. /ТАСС/. Боевики обстреляли мечеть в городе Алеппо, никто не пострадал. Многочисленных жертв удалось избежать, так как в момент обстрела ночной намаз закончился, а утренний еще не начался, рассказали журналистам местные жители.

Обычно в этой - одной из крупнейших - мечетей в районе Шахба на молитву собираются более 500 человек. В целях безопасности местные власти приняли решение временно закрыть и расположенный вблизи мечети детский сад.

За последний месяц это уже пятый случай, когда боевики открывают огонь по мечетям. На призывы властей и духовенства прекратить обстрелы террористы отвечают новыми атаками.

В пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За сутки было зафиксировано 34 обстрела.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется правительством республики. При этом большая часть этой зоны захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра".