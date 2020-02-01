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NYT: официальные лица США считают, что главарь "Аль-Каиды" в Йемене уничтожен

По данным издания, Вашингтон в течение нескольких месяцев устанавливал, где находится Касим ар-Райми

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Официальные лица США полагают, что главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) Касим ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The New York Times.

По словам источников издания, США в течение нескольких месяцев устанавливали, где находится ар-Райми. ЦРУ в ноябре 2019 года получило сведения о местонахождении террориста от информатора в Йемене. Позже американская разведка искала его с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.

Как говорится в публикации, официальные лица США объявят об уничтожении ар-Райми, когда получат дополнительные подтверждения этой информации. В последние несколько лет США не раз наносили удары на территории Йемена по позициям террористов "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Американские власти заявляли, что группировка планирует осуществить теракты в США и европейских странах.

Как отмечает издание, в Йемене ар-Райми был признан виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось осуществить побег. По данным американской стороны, он был причастен к целому ряду терактов.

Теги
СШАЙемен
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