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Помпео прибыл с визитом в Минск

Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск, передает корреспондент ТАСС.

Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости Белоруссию в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.

Помпео прилетел в белорусскую столицу из Киева. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В Госдепартаменте США целью визита назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".

Помпео пробудет в Минске менее дня. Он собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с Лукашенко. Однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке. В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в республике побывал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАПомпео, Майкл (Майк)
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