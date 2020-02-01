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СМи: спецпредставитель США по Афганистану в Кабуле обсудит с Гани мирное урегулирование

При этом посольство США в Пакистане информировало о состоявшемся 31 января визите Замая Халилзада в Исламабад

ТАСС, 1 февраля. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится в субботу в Кабуле с высокопоставленными представителями афганских властей, в том числе президентом этой страны Ашрафом Гани. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

По их данным, стороны обсудят процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

В свою очередь посольство США в Пакистане информировало о состоявшемся в пятницу визите Халилзада в Исламабад, где тот обсудил с главой МИД государства Шахом Мехмудом Куреши и другими членами руководства страны меры по прекращению конфликта в Афганистане.

Афганское урегулирование

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих.

Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились. Однако 17 января нынешнего года официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что представители США и движения "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения. А 22 января президент США Дональд Трамп на встрече с афганским коллегой в Давосе заявил, что для успеха переговоров талибы должны снизить уровень насилия.

Теги
АфганистанСШАПакистанГани, АшрафТрамп, Дональд
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