Полиция разгоняет несанкционированный марш "желтых жилетов" у Лувра

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной манифестации движения "желтых жилетов", участники которой планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отряды полицейского спецподразделения CRS перекрыли несколько кварталов неподалеку от Лувра и заблокировали часть манифестантов на торговой улице Риволи, призвав их немедленно прекратить несанкционированную акцию. Полиции неоднократно пришлось оттеснять демонстрантов с площади у метро перед Лувром.

Как минимум один человек был задержан в ходе небольшой стычки. В процессе разгона полицейские несколько раз применили гранаты со слезоточивым газом. Согласно сообщениям активистов в Twitter, некоторым участникам были выписаны штрафы в €135 за участие в несанкционированной акции. Примечательно, что большинство собравшихся на улице Риволи были заранее осведомлены о том, что префектура полиции Парижа не одобрила заявленный маршрут.

Столкновения с полицией зафиксированы и в других городах страны. В частности, слезоточивый газ применили жандармы во французском Монпелье (департамент Эро, юг страны), куда создатели тематической страницы в Facebook призывали приехать "желтых жилетов" со всей Франции. Напряженная обстановка сохраняется и в Тулузе, где также были зафиксированы отдельные эпизоды противостояния между полицией и манифестантами.