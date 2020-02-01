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Палестино-израильский конфликт

Эрдоган встретился в Стамбуле с главой политбюро ХАМАС

Как сообщает Anadolu, переговоры прошли в особняке Вахдеттин за закрытыми дверями

ТАСС, 1 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле главу политбюро контролирующего Газу движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой турецкого лидера.

По информации агентства Anadolu, переговоры прошли в особняке Вахдеттин за закрытыми дверями. Агентство также сообщило, что днем ранее Эрдоган обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию в ближневосточном регионе и, в частности, предложенный США план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Турецкий лидер выразил поддержку "борьбы палестинского народа за свои права".

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины туннелем, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.

28 января МИД Турции выступил с резким осуждением "сделки века", подчеркнув, что Анкара не намерена "поддерживать какой-либо план, который не примет Палестина".

Теги
СШАПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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