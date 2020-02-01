СМИ: боевики обстреляли западные районы Алеппо

ТАСС, 1 февраля. Формирования сирийской вооруженной оппозиции открыли в субботу огонь из реактивных систем залпового огня по западным районам Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, снаряды разорвались в кварталах Дждейда, Эш-Шахба и Эль-Джамилия, данных о пострадавших среди мирных граждан пока не поступало.

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям противника, с которых велся обстрел города. По информации агентства, сирийские военнослужащие ранее отбили атаку, предпринятую террористами в западном предместье Джамият-эз-Захра. Им удалось уничтожить несколько заминированных автомобилей, которые боевики-смертники пытались подорвать возле армейских блокпостов.

В 40 км в северо-востоку от Алеппо бандформирования предприняли в субботу вооруженную вылазку в окрестностях города Эль-Баб и захватили три селения - Эш-Шааля, Хурбашан и Телль-Раххаль. Боевики подвергли также минометному обстрелу военный аэродром Кувейрас. О его последствиях сведений нет.

Военные действия против правительственных сил ведут поддерживаемые Турцией бригады вооруженной оппозиций "Султан Мурад", "Сувар аш-Шам", "Ахрар аш-Шаркия" и так называемый Фронт национального освобождения. По данным телеканала Al-Hadath, в ходе ожесточенных боев на подступах к Алеппо и в соседней провинции Идлиб за сутки погибло 54 сирийских военнослужащих и 69 боевиков.