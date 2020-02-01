Около 10 тыс. жителей Загреба проводят митинг с требованием отставки мэра

ЗАГРЕБ, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек проводят в Загребе акцию протеста с требованием отставки мэра хорватской столицы Милана Бандича. Об этом сообщило в субботу государственное информационное агентство Хорватии HINA.

По данным СМИ, митингующие горожане собрались на протестную акцию под лозунгом "Хватит!" на центральной площади Загреба имени Йосипа Бана Йелачича.

Митинг организован рядом неправительственных организаций города. Участники акции выступают против деятельности Бандича, которая, по их оценке, "душит и опустошает Загреб", и в этой связи требуют немедленной отставки мэра.

По словам Бандича, демократическое право людей - протестовать, а демократическое право мэра - работать. "Всегда кто-то протестует и болтает, а кто-то делает, и так будет в будущем", - отметил градоначальник.

Милан Бандич занимает должность мэра Загреба с 2005 года.