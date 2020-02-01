Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по Израилю. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги [на юге Израиля] информируем, что из сектора Газа по Израилю была запущена одна ракета", - говорится в заявлении израильских военных. Ранее в субботу пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, расположенных вплотную к границе с палестинским анклавом, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

По информации государственного израильского радио Kan, ракета разорвалась в пустынной местности. О пострадавших или нанесенном ущербе информации не поступало.