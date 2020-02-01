Помпео назвал обмен послами с Белоруссией подтверждением желания нормализовать отношения

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал договоренность об обмене послами подтверждением желания продолжить нормализацию отношений между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь подчеркнул, что недавняя договоренность об обмене послами является еще одним подтверждением нашего желания продолжить нормализацию двусторонних отношений", - отмечается в документе.

Помпео в субботу посетил Минск. Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. В ходе визита госсекретарь провел переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

17 сентября 2019 года заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл на встрече в Минске с Лукашенко заявил, что стороны готовы вернуть послов, отозванных более 10 лет назад. Как заявил позднее ТАСС заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко по итогам консультаций в американской столице, стороны планируют примерно в одно и то же время в 2020 году обменяться послами. Помпео в ходе нынешнего визита в Минск также подтвердил, что страны обменяются послами в ближайшее время.